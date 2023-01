TIR wjechał im do kuchni. Jan i Irena stracili swój dom. Potrzebna pomoc

Ciężarówka przebiła frontową ścianę na wylot. Kabina auta znalazła się w środku budynku - część domowych sprzętów uległa zniszczeniu, inne zasypał gruz ze zburzonych ścian. Auto wbiło się w dom tak mocno, że do jego wyciągnięcia strażacy ściągnęli specjalistyczny pojazd z Ostródy.

Kobieta siedziała przy kuchennym stole, gdy rozpędzany TIR wjechał w dom. W jednej chwil na panią Irenę spadło mnóstwo cegieł. Pani Irena 71 lat i pan Jan 72 lata stracili swój dom.

Wiadomo, że dom nie nadaje się do zamieszkania. Pan Jan i pani Irena znaleźli schronienie u bliskich, ale chcą wrócić do swojego domu. Aby to się mogło stać, potrzebna jest pomoc.

Społeczna grupa Akademia Dobrych Pomysłów uruchomiła pomoc dla poszkodowanych zakładając internetową zbiórkę.

— Cała kwota ze zbiórki jest przeznaczona dla poszkodowanych, na odbudowę uszkodzonego domu i zakup wyposażenia oraz na pomoc prawną jeżeli będzie taka potrzeba. Te środki mają pomóc poszkodowanym wrócić do życia z przed tej tragedii — mówi Grzegorz Siemko.

