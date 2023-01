Wnuczek zabrał dziadkowi kluczyki do auta, bo chciał sobie pojeździć

Policjanci wyjaśnili okoliczności „zniknięcia” osobowej toyoty o wartości 15 tys. zł. z jednego z parkingów. Jak się okazało wnuczek zabrał kluczyki do auta dziadka i postanowił wraz z kolegami pojeździć po mieście. Okazało się, że wybrał się w podróż, mimo braku uprawnień do kierowania pojazdami. Wkrótce ze swojego zachowania będzie tłumaczyć się przed sądem. Auto wróciło już do prawowitego właściciela.