25 – latka mając prawie 1,8 promila alkoholu spowodowała kolizję w gminie Lubawa

Policjanci z Komisariatu Policji w Lubawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej prowadzili postępowanie przeciwko 25 – latce. Z ustaleń śledczych wynikało, że w niedzielę (23.10.2022 r.) kilka minut po godzinie 3:00 doszło do zdarzenia drogowego w gminie Lubawa. Jak się okazało 25 – latka kierując fordem nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze i zjechała na pobocze. Jak ustalili policjanci nie tylko nadmierna prędkość była przyczyną takiego zachowania kobiety. Badanie alkomatem wskazało prawie 1,8 promila alkoholu w organizmie. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu 25 – latce, do którego się przyznała. Kobieta również dobrowolnie poddał się karze.

Teraz czeka ją kara 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania nieodpłatnej pracy kontrolowanej na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, zapłata świadczenia pieniężnego w kwocie 5000 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej oraz zakaz prowadzenia wszelkimi pojazdami mechanicznymi na okres 3 lat i opłata kosztów sądowych.

źrodło: KPP Iława

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl