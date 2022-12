W Tuszewie robią rekordowo długi łańcuch choinkowy [ZDJĘCIA]

Ta przygoda uczniów Szkoły Podstawowej w Tuszewie zaczęła się 2019 roku na lekcjach plastyki z Mają Grądzką, kiedy to uczniowie wykonywali łańcuch na choinkę. Uczniowie prześcigali się kto wykona najdłuższą długość łańcucha i nauczycielka plastyki zaproponowała uczniom wykonanie wspólnego łańcucha, który otoczy staw znajdujący się obok szkoły mierzący 300m.

Sukces przeszedł najśmielsze oczekiwania i zamiast 300 m, społeczność szkolna wykonała ponad 2,5 km łańcucha. Okazało się to bardzo motywujące i łączące lokalną społeczność, warte powtórzenia w kolejnym roku.

— Z całą szkołą i rodzicami w 2020 roku wykonaliśmy ponad 2800 m, w 2021 roku mimo zdalnej nauki udało się zrealizować ponad 3200 m. — opowiada Maja Grądzka.

W tym roku dodatkowo łańcuch się tworzy. Pracują dzieci, uczniowie, całe rodziny. Do pracy włączyły się też panie z Koła Gospodyń Wiejskich Tuszewianki. Pomysłodawczyni Maja Grądzka postawiła cel do realizacji na 3500m. Projekt trwa do 19 grudnia a następnie nastąpi zliczenie łańcucha.

— Uważam że wspólnymi siłami wszystko jest możliwe — podsumowuje Maja Grądzka — Bardzo bym chciała w jakiś sposób podziękować wszystkim zaangażowanym w tworzenie łańcucha. Szukam sponsora dla wszystkich 238 uczniów Tuszewa na wycieczkę i dla pań z KGW Tuszewianki np. na voucher. Mam nadzieję że znajdą się darczyńcy o wielkim sercu o co serdecznie proszę.

Apelujemy do ludzi dobrej woli o pomoc, może teraz, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, znajdzie się osoba lub instytucja, która zechce podarować swoje wsparcie społeczności Szkoły Podstawowej w Tuszewie.

Rekordowy łańcuch z Tuszewa zainteresował telewizję! 7 grudnia roku z inicjatywy Mai Grądzkiej, założycielki i koordynatorki Szkolnej Księgi Guinnessa w Szkole Podstawowej w Tuszewie, zawitała telewizja TVN, a dokładnie dziennikarze z Dzień Dobry TVN. Ta wizyta wszystkim dała wiele radości, a o tworzeniu łańcucha w maleńkim Tuszewie usłyszała cała Polska!

Trzymamy kciuki za sukces, czemu na finał. Jesteśmy pewni, że rekord zostanie pobity, czego z całego serca życzymy.



















lubawa@gazetaolsztynska.pl