Trudne warunki pogodowe, mżawka i mgła ograniczają widoczność

Mżawka a do tego temperatura poniżej zera stopni lub w granicach zera powoduje gołoledź na drogach i chodnikach. Takie warunki drogowe nie sprzyjają szybkiej jeździe i wymagają od uczestników ruchu drogowego szczególnej ostrożności, a niekiedy i umiejętności radzenia sobie w przypadku poślizgu pojazdu. Pamiętajmy, aby zachować spokój i jechać z prędkością dostosowaną do warunków pogodowych i drogowych, pamiętając o bezpieczeństwie własnym i innych uczestników ruchu. Jeśli dojeżdżamy do pracy samochodem lub wybieramy się na zaplanowane na konkretną godzinę spotkanie, warto wyruszyć kilka minut wcześniej niż zwykle i jadąc z mniejszą prędkością dojechać bezpiecznie do celu podróży.

Piesi powinni zachować czujność podczas poruszania się chodnikiem, który również może okazać się śliski, aby uniknąć upadku podczas którego może dojść np. do złamania kończyn. Zbliżając się do przejść dla pieszych, upewnijmy się, czy pojazd znajduje się w odpowiedniej odległości i mamy możliwość bezpiecznego przekroczenia jezdni. Nie wchodźmy na przejście w ostatniej chwili, a tym bardziej nie przebiegajmy przez drogę przed nadjeżdżającym pojazdem.

Apelujemy do kierowców i pieszych o ostrożność na jezdni i chodnikach.

Pamiętajmy aby zmniejszyć prędkość jazdy, w takich warunkach nie trudno o utratę panowania nad autem i poślizg.

Zachowajmy też odpowiednią odległość od aut jadących przed nami, aby w przypadku nagłego hamowania nie doszło do zderzenia.

Pieszym przypominamy o zachowaniu ostrożności podczas wchodzenia na pasy, najpierw należy rozejrzeć się czy nie nadjeżdżają auta.

źródło: Policja

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl