Obwodnica Nowego Miasta już gotowa. Kiedy otwarcie? [ZDJĘCIA]

Kierowcy czekają na dzień, w którym będą mogli ominąć Nowe Miasto, zakorkowane szczególnie w godzinach szczytu. Sami mieszkańcy Nowego Miasta także odliczają dni do otwarcia obwodnicy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wskazuje termin oddania do użytku około 18 kilometrów obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego na grudzień bieżącego roku. Kiedy dokładnie?

— Termin otwarcia obwodnicy nie został jeszcze ustalony — informuje Karol Głębocki z GDDKiA.

Tymczasem odbyły się objazdy obwodnicy ze strażą pożarną oraz policją z Nowego Miasta Lubawskiego. W ramach objazdów odbyły się przejazdy trasą główną z omówieniem charakterystycznych miejsc na obwodnicy, próba poboru wody z zbiornika przeciwpożarowego oraz odbyło się szkolenie z demontażu barier liniowych.

Nowo wybudowana trasa ma długość około 18 km. Oprócz tego na inwestycje składa się m.in. 8 wiaduktów drogowych, most o długości 300 metrów, cztery przejścia dla zwierząt i zatoki autobusowe. Wybudowana została także infrastruktura związana z odwadnianiem pasa drogowego, oświetlenie drogowe oraz układ dróg serwisowych i czterech skrzyżowań jednopoziomowych w formie rond.

Obwodnica ominie Nowe Miasto Lubawskie od wschodu, co pozwoli na rozładowanie ruchu komunikacyjnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum. Poprawi to warunki ruchu zarówno na DK 15, w samym mieście, a pośrednio również w całym województwie warmińsko-mazurskim.





red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl