"Chcesz dostać wpierdziel?" Brutalne pobicie przypadkowej osoby zupełnie bez powodu

Oficer dyżurny iławskiej policji w sobotę (19.11.2022 r.) kilka minut po godzinie 23:00 został poinformowany o pobiciu. Zgłaszający oświadczył, że inny mężczyzna został skopany przez dwie osoby, leży na ziemi i krwawi z ust i nosa. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce, gdzie wstępnie ustalili, że dwóch mężczyzn zaczepiło stojącego przed sklepem pokrzywdzonego, po czym przewrócili go i zaczęli kopać, a następnie oddalili się w nieznanym kierunku. Podczas prowadzonego postępowania policjanci przyjęli zawiadomienie o przestępstwie oraz przesłuchali świadków. Zabezpieczyli również zapis z kamer sklepowego monitoringu.

Na podstawie zebranych materiałów oraz dzięki ustaleniom funkcjonariuszy z wydziału kryminalnego policjanci ustalili sprawcę przestępstwa. Okazał się nim 36–latek. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Według jego relacji, w momencie kiedy przechodził obok pokrzywdzonego, zapytał go „czy chce dostać wpierdziel”, na co pokrzywdzony miał się zgodzić. Dlatego, jak oświadczył 36–latek, zaczął go bić. W trakcie prowadzonego postępowania okazało się, że pokrzywdzony trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu.

Napastnikowi został przedstawiony zarzut, że działając publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, poprzez przewrócenie na ziemie i kopanie po głowie oraz plecach usiłował spowodować ciężkie obrażenia u innej osoby, w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. W związku z powyższym sąd zastosował, wobec mieszkańca Iławy tymczasowy areszt. 36–latek najbliższe trzy miesiące spędzi w więzieniu.

Kodeks karny za samo usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przewiduje karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

źródło: KPP Iława

