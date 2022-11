Radny i związkowiec Dariusz Kawka zwolniony z pracy w IKEA Industry Lubawa

Dariusz Kawka jest przewodniczącym Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” IKEA Industry Lubawa, delegatem Europejskiej Rady Zakładowej IKEA Industry i jednocześnie radnym Miasta Lubawa. Od wielu lat działa na rzecz pracowników firmy IKEA w Lubawie, a także na rzecz mieszkańców Lubawy. Działalność związkowa nie jest prostym zajęciem, może prowadzić do trudnych relacji z pracodawcą. I tak, delikatnie mówiąc, było w tym przypadku. IKEA Industry Lubawa rozwiązała umowę o pracę z przewodniczącym Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”.

Dnia 15 listopada 2022 roku, do Rady Miejskiej w Lubawie, wpłynęło pismo z IKEA Industry Lubawa o zamiarze rozwiązania umowy o pracę z radnym Dariuszem Kawką.

Jak wskazują przepisy ustaw samorządowych, rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady, której jest członkiem. Co ważne, uchwała rady nie rozstrzyga o tym, że radny ma być zwolniony. Usuwa jedynie przeszkodę rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę. Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Lubawa, radni ostatecznie wyrazili zgodę na rozwiązanie z radnym stosunku pracy. Przeciw był tylko radny Piotr Pokojski i radny Patryk Łowin.

Zanim ostatecznie pismo od pracodawcy trafiło do szefa związku zawodowego, interweniowała Komisja Zakładowa NSZZ ,,Solidarność” IKEA Industry Lubawa, która nie wyraziła zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Dariuszem Kawką, wskazując, że podane przyczyny zwolnienia z pracy związkowca są nieprawdziwe. "Zamiar rozwiązania stosunku pracy z Przewodniczącym Kawką ma postać szykany ze względu na jego legalną i aktywną działalność związkową, m.in. wszczęcia bezpodstawnie nieuznawanego przez Pracodawcę sporu zbiorowego, aktywnego działania na rzecz poprawy warunków pracy i wynagradzania” – czytamy w piśmie.

„Wnosimy o cofnięcie zamiaru rozwiązania z nim umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. (…) Rozwiązanie stosunku pracy z Przewodniczącym może być również uznane za utrudnianie legalnej działalności związkowej, jak i dyskryminowanie pana Kawki ze względu na pełnioną funkcję – Przewodniczącego Organizacji Zakładowej NSZZ «S» IKEA Industry Poland sp. z o.o. Oddział w Lubawie, co wiąże się też z naruszeniem zasad panujących w spółce” – podkreślili związkowcy z Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” IKEA Industry Lubawa.

Mimo to w poniedziałek 28 listopada IKEA Industry Lubawa rozwiązała bez wypowiedzenia umowę o pracę z Dariuszem Kawką. W uzasadnieniu znalazły się wcześniej przedstawione Radzie Miejskiej zarzuty. Pracodawca zarzuca Dariuszowi Kawce m.in. wielokrotne naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, naruszenie obowiązku przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz wartości, lekceważącą postawę, podważenie ról i kompetencji przełożonych, używanie wobec współpracowników obraźliwego języka, wymienia konkretne incydenty wraz z datami.

— Nazwał ich sprzedawczykami, żółtkami oraz nieodpowiedzialnymi ludźmi, a także wskazał, że są związkiem pracodawcy — opisuje pracodawca. — Takimi zachowaniami pracownik rażąco naruszył m.in. zasady poszanowania godności i dóbr osobistych współpracowników, zasadę dbania o dobrą atmosferę w zakładzie pracy, a także zasadę poszanowania przynależności do związków zawodowych. Jest też zarzut, że "pracownik kilkukrotnie w sposób obraźliwy i arogancki odnosił się do współpracowników pełniących funkcje społeczne w innych organizacjach związkowych niż pracownik". Z dokumentu dowiadujemy się także, że Dariusz Kawka "uporczywie, umyślnie narusza obowiązek przestrzegania ustalonego w zakładzie pracy porządku oraz organizacji pracy". Według pracodawcy Kawka miał nagabywać innych pracowników w obszarze linii produkcyjnej, rozmawiając z nimi na tematy niezwiązane z pracą i odciągając od obowiązków w czasie, gdy powinny być wykonywane. Według IKEI Dariusz Kawka nie zmienia swojego postępowania, pomimo wielu wezwań przełożonych i "sytuacja nie rokuje poprawy". Dlatego firma czuje się zmuszona do podjęcia działań w kierunku zwolnienia pracownika.

Co dalej?

Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ ,,Solidarność" IKEA Industry Michał Kukuła poinformował, że grupa powołana do sprawy Dariusza Kawki przygotowuje stosowne dokumenty m.in. do Państwowej Inspekcji Pracy. Na początku grudnia odbędzie się spotkanie Komisji Krajowej NSZZ ,,Solidarność", gdzie temat radnego i związkowca z Lubawy będzie omawiany.

— Nie wykluczamy protestu pod zakładem pracy — mówi Michał Kukuła.

Przedstawiciele władz Związku Zawodowego NSZZ ,,Solidarność" uważają że IKEA Industry Lubawa rozwiązując wczoraj stosunek pracy w trybie Art. 52 Kodeksu Pracy , w ten sposób złamał Art. 32 itd.

Dariusz Kawka aktualnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pewne jest, że finał tej sprawy znajdzie się w sądzie pracy. Do tematu wrócimy.

