Zima zaskoczyła kierowców i drogowców

Jesień to szczególny czas na naszych drogach, pojawiające się poranne przymrozki czy opady śniegu a także marznącego deszczu utrudniają jazdę wszystkim kierowcom. Warunki panujące na jezdni często weryfikuje naszą technikę jazdy. Dlatego warto pamiętać przede wszystkim o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze.

Temperatura poniżej zera spowodowała, że rano nawierzchnia zrobiła się śliska doprowadzając do zmniejszonej przyczepności kół pojazdu podczas jazdy i dłuższą drogę hamowania. W połączeniu z prędkością nie dostosowaną na warunków panujących na drodze doprowadziło to do kilku niebezpiecznych sytuacji.

Pierwszy z zatrzymanych kierujących został zatrzymany w piątek (18.11.2022 r.) w gminie Iława. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali stan trzeźwości. Okazało się, że 40 – latek jeździł renaultem pomimo cofniętych uprawnień do kierowania samochodem, pojazd nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Tymczasem w gminie Iława 56 – latek kierujący fordem wykonał nieprawidłowo manewr wymijania zjechał na pobocze a następnie doprowadził do zderzenia bocznego z hyundaiem. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało a sprawca za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.

Natomiast w sobotę (19.11.2022 r. ) gminie Lubawa 41 – latek kierujący oplem na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków ruchu w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu uderzając w przydrożne barierki ochronne a następnie w nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd audi.

Kolejna kierująca również nie dostosował prędkości do warunków ruchu w wyniku czego straciła panowanie nad pojazdem i doprowadziła do bocznego zderzenia z oplem.

W Iławie tymczasem 23 – latek kierujący bmw podczas wymijania się z kierującym volvo nie dostosowała prędkości do warunków na drodze w skutek czego doprowadził do zderzenia bocznego między pojazdami.

Natomiast w gminie Susz 46 – latka kierująca toyotą na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków ruchu w wyniku czego straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwległy pasu ruchu a następnie do rowu wywracając pojazd.

Kolejne zdarzenie miało miejsce w gminie Iława. 40 – latek kierujący citroenem nie dostosował prędkości do warunków ruchu i na łuku drogi najechał na forda jadącego z przeciwległego kierunku ruchu. Mieszkaniec gminy Susz za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.

Tymczasem w gminie Susz 66 – latek kierujący hondą nie dostosował prędkości do warunków na drodze po czym wpadł w poślizg i wjechał do przydrożnego rowu.

Natomiast niedzielę (20.11.2022 r.) gminie Lubawa 55 – latka kierująca oplem podczas manewru wymijania straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła czołowo w kierującą jadącą seatem. Kobiety z obrażeniami ciała zostały przetransportowane do szpitala.

W gminie Iława 38 – latka kierująca citroenem nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze czym doprowadziła do najechania na barierę ochronną i znak drogowy.

Tymczasem w gminie Susz 66 – latek kierujący vw na prostym odcinku drogi podczas wykonywania manewru wymijania nie dostosował prędkości do warunków ruchu w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu.

Do kolejnego zdarzenia doszło w poniedziałek (21.11.2022 r.) kilka minut po godzinie 7:00. Okazało się, że 45- latek kierujący samochodem ciężarowym daf wraz z naczepą nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu wyjeżdżającemu z posesji w wyniku czego doprowadził do zderzenia bocznego z pojazdem ciężarowym mercedes wraz z naczepą, wskutek zderzenia Mercedes zjechał na prawe pobocze a następnie do rowu gdzie zatrzymał się uszkadzając ogrodzenie posesji. 45 – latek za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym.

Policjanci apelują!

Kierowcy „noga z gazu” – nie narażajmy życia swojego i innych osób korzystających z drogi. Pamiętajmy, że konsekwencje łamania przepisów drogowych ponoszą nie tylko sprawcy, ale w wielu przypadkach za ich błędy, koszty w postaci utraty zdrowia, a nawet życia ponoszą zwykle inni uczestnicy ruchu drogowego. Spokojna, rozważna jazda i wzajemne poszanowanie pozwoli wszystkim bezpiecznie dotrzeć do celu.

źródło: KPP Iława

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl