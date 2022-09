[VIDEO] Ona (pow.iławski) poszukiwana, on (pow.nowomiejski) bez prawa jazdy. Usłyszeli zarzuty, m.in. czynnej napaści na funkcjonariuszy

Sierpeccy policjanci ścigali sprawcę kradzieży paliwa. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej i próbował uciec omijając blokadę i uderzając w radiowóz. Omal nie potrącił jednego z policjantów. Pasażerka uciekającego pojazdu próbowała utrudnić pościg, jednak po kilkunastu kilometrach policjanci ich zatrzymali. Zarówno 22-letni kierowca, jak i 17-letnia pasażerka usłyszeli zarzuty, m.in. czynnej napaści na funkcjonariuszy, za co grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany.

We wtorek wieczorem dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu otrzymał informację, że kierowca volkswagena zatankował paliwo na stacji w Rypinie i nie płacąc za nie odjechał w kierunku Sierpca. Patrol sierpeckiej drogówki zauważył ten samochód, którym kierował młody mężczyzna, a pasażerką była młoda kobieta. Policjanci podjęli próbę zatrzymania pojazdu, jednak kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej i kontynuował niebezpieczną jazdę w kierunku Sierpca. Policjanci rozpoczęli pościg.

W Sierpcu kierujący passatem po dojechaniu do punktu blokadowego ponownie nie reagował na sygnały do zatrzymania i ominął radiowóz częściowo zjeżdżając na pobocze drogi. Stojący przed radiowozem policjant, który za pomocą latarki z czerwonym światłem dawał sygnał do zatrzymania, musiał odskoczył na pobocze, aby uniknąć potrącenia. Policjanci drogówki wyprzedzili ściganego volkswagena i próbowali zmusić kierowcę do zatrzymania, jednak wtedy uciekinier swoim pojazdem uderzył w radiowóz drogówki spychając go na pobocze i dalej kontynuował ucieczkę. Policjanci drogówki wspólnie z policjantami ogniwa patrolowego kontynuowali pościg w kierunku Żuromina. Kierowca volkswagena w trakcie swojej niebezpiecznej jazdy popełnił wiele wykroczeń i wielokrotnie stwarzał zagrożenie dla innych uczesników ruchu drogowego.



W trakcie ucieczki pasażerka wyrzucała z samochodu na drogę różne przedmioty, próbując udaremnić pościg policjantom. W rejonie miejscowości Puszcza patrol drogówki, wykorzystując do zatrzymania radiowóz, zepchnął z drogi ścigany samochód. Wówczas udało się zatrzymać kierującego, którym okazał się 22-letni mieszkaniec powiatu nowomiejskiego oraz pasażerkę, którą była 17-letnia mieszkanka powiatu iławskiego. Mężczyzna i kobieta byli trzeźwi, trafili do policyjnego aresztu. Okazało się, że kierujący passatem nie posiadał uprawnień do kierowania, a kobieta była poszukiwana przez iławską Policję.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Sierpcu Sąd Rejonowy w Sierpcu aresztował mężczyznę na trzy miesiące, a wobec kobiety zastosowano dozór kuratora sądowego. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem za popełnione przestępstwa, tj. niezatrzymanie się do kontroli, czynną napaść na funkcjonariusza Policji oraz uszkodzenie radiowozu oraz za wykroczenia kradzieży paliwa, spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym oraz za kierowanie nie posiadając uprawnień do kierowania samochodem. Kobiecie przedstawiono zarzut podżegania do niezatrzymania się do kontroli oraz pomocy w popełnieniu wymienionych przestępstw.

źródło: KPP Sieprc

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl