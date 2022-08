Bezpieczne wakacje wspólnie z lubawskim dzielnicowym w Rakowicach

„Bezpieczne Wakacje”– to hasło, pod którym odbywało się spotkanie z dziećmi z Placówki Wsparcia Dziennego w Rakowicach z policjantami. Bo wszyscy wiemy, że to czas wypoczynku i wyjazdów jednak zawsze należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, o których przypomnieli funkcjonariusze. Młodzi uczestnicy spotkania mogli również dowiedzieć się jak wygląda codzienna praca policjanta, dlaczego kąpiemy się tylko na strzeżonych plażach oraz jak przygotować się do podróży.

Spotkania połączone z wspólną zabawa to zawsze okazja do przypomnienia kilku podstawowych zasad, do których należy się stosować będąc na półkoloniach, odpoczywając u babci czy wyjeżdżając na wycieczkę. Policjant z lubawskiego komisariatu komendy asp. Sławomir Łukaszewski spotkał się z dziećmi z Placówki Wsparcia Dziennego w Rakowicach.

Funkcjonariusz rozmawiał z dziećmi jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą dodając, że kąpiemy się tylko w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych oraz zawsze stosujemy się do regulaminu kąpieliska i poleceń ratowników. Poinformował, że nie zakłócamy wypoczynku i kąpieli innych osób, a przede wszystkim: nie krzyczymy, nie popychamy się, nie zaśmiecamy terenu i nie wchodzimy do wody, gdy przed chwilą zjedliśmy posiłek. Przypomniał, że nie wskakujemy do wody, gdy jesteśmy rozgrzani grą w piłkę lub dłuższym opalaniem. Dodając, że należy korzystać z okryć głowy i okularów przeciwsłonecznych przy dłuższym przebywaniu na słońcu. Policjant przypomniał również, że nie wolno przebywać w wodzie kiedy zakazuje ratownik oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona.

Wspólnie z dziećmi omówił zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz w jej okolicy. Dodał, że w domu czy na placu zabaw należy również dbać o bezpieczeństwo uświadamiając jednocześnie kto to jest osoba obca i co należy zrobić kiedy ktoś taki będzie ich zaczepiać na podwórku.

Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” otrzymali odblaski, które codziennie mają im przypominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Przebiegające w miłej atmosferze spotkanie zostało uwieńczone mnóstwem ciekawych pytań. Wizyta gościa zakończyła się wspólnymi fotografiami i planami na kolejne spotkania.

źródło: KPP Iława

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl