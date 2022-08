Trzydniowe święto miasta - Dni Lubawy 2022

Trzydniowe święto miasta to wydarzenia na które czekają nie tylko mieszkańcy Lubawy, ale także okolic. Co roku Dni Lubawy przyciągają tłumy, tym razem było tak samo. W bogatym programie każdy znalazł coś dla siebie. Jako pierwszy na scenie wystąpił zespół Chłopcy z Placu Broni, następnie Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów. Sobota należała do Mlekovity, partnera dnia w ramach Święta Mleka, który świętował swoje 30-lecie. Wzniesiono toast mlekiem, nie brakowało życzeń i gratulacji.

— Produkcja dobrej, zdrowej żywności to nasza inteligentna specjalizacja. Cieszy fakt, że to w naszym regionie tak duże firmy lokują swój kapitał. Pomyślności w dalszym działaniu na kolejne dekady! — mówił marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin — 30-lecie Mlekovita celebrujemy podczas Dni Lubawy razem z mieszkańcami miasta. I to - a jakże - mlecznym toastem!

Tego dnia na scenie zaprezentował się Paweł Stasiak z zespołem Papa D, lubawski zespół Mankament oraz gwiazda wieczoru zespół IRA.

W niedzielę na scenie pojawi się Teatr Clowna Pinezki dla dzieci w spektaklu "Epidemia śmiechu". Znajdzie się także coś dla fanów disco polo - koncert Marcina Siegleńczuka. Tradycyjnie zaprezentuje się Miejska Orkiestra Dęta z Lubawy. Gwiazdą ostatniego dnia imprezy będzie Patrycja Markowska. Pokaz fajerwerków zakończy trzydniowe święto Lubawy.

Zapraszamy na Stadion Łazienkowski w Lubawie.

