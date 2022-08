Zakończono kolejny etap rewitalizacji. Jest piękniej i bezpieczniej

Drugi etap rewitalizacji obejmował remont ulic Pod Murami, Wąskiej, Łącznikowej, Krótkiej oraz budowę nowego chodnika do ulicy Kupnera. Wszystko to co jest pod ziemią, czyli nowa sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, podniesie jakość życia mieszkańców tej części miasta.



— Wcześniejsza sieć kanalizacyjna pochodząca z początku XX w. była ogólnospławna i głównym celem podjętych działań było oddzielenie sieci kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej. W remontowanych ulicach położona została także nowa sieć wodociągowa oraz wymienione zostały lub zmodernizowane przyłącza wodociągowe i sanitarne. Przeprowadzona inwestycja i modernizacja powinna znacznie ograniczyć ilość awarii na tym terenie – mówi prezes PWIK Sp. z o.o., Bolesław Zawadzki.

Natomiast to co widać gołym okiem, cieszy nie tylko lubawian, ale i turystów. Uliczki stały się klimatyczne, czyste, zachęcające do spacerów. Zamontowane zostało nowe oświetlenie w technologii LED oraz zainstalowano monitoring. Teren zyskał również nowe elementy małej architektury – kosze na śmieci oraz ławki.

— Jest to impuls do zmian społecznych, w wyniku których teren, w jakiś sposób wykluczony społecznie, może stać się wizytówką miasta, stanowiąc część historycznego układu urbanistyczno – architektonicznego, podsumował inwestycję wiceburmistrz, Stanisław Kieruzel.

Wartość projektu opiewa na kwotę niespełna 1 miliona 600 tysięcy złotych. Na ten cel samorząd pozyskał dofinansowanie ze ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na kwotę nieco ponad 1 miliona 62 tysięcy złotych. Wykonawcą prac było firma Musa.

red.

