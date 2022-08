Brał zaliczki na wykonanie prac remontowych, ale ich nie wykonywał

Zarzuty oszustwa usłyszał 36-letni mieszkaniec powiatu iławskiego. Mężczyzna przyjął zlecenia na usługi budowlane i pobrał na ten cel zaliczki. Jednak nie wykonał prac, do jakich został zatrudniony i sprawa została zgłoszona policjantom. Swój finał znajdzie w sądzie. Za przestępstwo oszustwa kodeks karny przewiduje karę nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Iławscy kryminalni aktem oskarżenia zakończyli postępowanie w sprawie podejrzenia oszustwa przez jednego z mieszkańców powiatu. 36 – latek zobowiązał się do wykonania prac remontowych w jednym z domów na terenie gminy Iława. Mężczyzna przyszedł do pokrzywdzonej, wykonał pomiary a także omówił z nią dokładnie jak będą wglądały prace, ile będą trwały oraz jaki będzie ich koszt. W związku z powyższym na poczet zakupu materiałów budowlanych pobrał od kobiety zaliczkę w wysokości 900 zł i od tego czasu więcej się nie pojawił. Pokrzywdzona wielokrotnie próbowała skontaktować się z 36 – latkiem jednak on ciągle tłumaczył, że jest chory, bądź przyjdzie jutro. Mieszkanka gminy Iława po pewnym czasie zdecydowała się złożyć zawiadomienie o oszustwie. Podczas prowadzonego postępowania okazało się, że kobieta nie była jedyną osobą oszukaną przez mieszkańca powiatu iławskiego. Mężczyzna pobrał zaliczki na kwotę ponad 25000 zł od małżeństwa z gminy Iława ponieważ obiecał im wykonanie ocieplenia i elewacji budynku. Pokrzywdzeni zaufali wykonawcy i co jakiś czas wypłacali mu zaliczki na zakup materiałów budowlanych. Kiedy 36 – latek przestał wywiązywać się z zawartej umowy także zawiadomili o wszystkim policję. W związku z powyższym funkcjonariusze chcieli przedstawić zarzuty mężczyźnie jednak był nieuchwytny. Dlatego Prokuratura Rejonowa w Iławie wydała za 36 - latkiem zarządzenie w celu ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania aby wykonać z nim czynności procesowe. I tak mieszkaniec powiatu iławskiego został zatrzymany w Olsztynie.

Na podstawie zgromadzonych materiałów śledczy postanowili przedstawić zleceniobiorcy zarzuty oszustwa na kwotę ponad 26000 zł. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do sądu.

Kodeks karny za przestępstwo oszustwa przewiduje karę nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

źródło: KPP Iława

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl