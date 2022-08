Mieszkaniec gm. Lubawa wyrzucił śmieci do lasu. Został złapany!

Nieustannie trudno zrozumieć co kieruje ludźmi, którzy śmieci wywożą do lasu. Takich osób jest niestety bardzo dużo. Jedna z nich została złapana. To mieszkaniec gminy Lubawa.

Jak informuje Nadleśnictwo Olsztynek, we wtorek, 16 sierpnia jeden z podleśniczych, w trakcie wykonywania swoich codziennych obowiązków, natknął się w lesie na stertę wyrzuconych śmieci. Podjęte czynności i sprawne działanie szybko doprowadziły go do sprawcy wykroczenia.

Udało się ustalić, że śmieciarzem jest mieszkaniec gminy Lubawa.

— Za taki czyn grozi mandat w wysokości 500 zł! Sprawca został ukarany i zobowiązany do natychmiastowego uprzątnięcia śmieci — informuje Nadleśnictwo Olsztynek.

Każdego roku leśnicy usuwają z lasów tyle śmieci, że wypełniłyby one tysiąc wagonów kolejowych – 100 tys. m3. Lasy Państwowe przeznaczają na ten cel blisko 20 mln zł rocznie. W 2021 r. koszt sprzątania śmieci przez 23 nadleśnictwa z terenu RDLP w Radomiu wyniósł 1 mln zł. Zebrano 5 tys. m3 śmieci (ok. 50 wagonów). Przeciętnie nadleśnictwo, w zależności od specyfiki terenu przeznacza na ten cel od 50 do 120 tys. zł, uprzątając 250-500 m3 śmieci.

Koszt obejmuje samo sprzątanie, ale też utylizację śmieci, wśród których zdarzają się odpady takie jak eternit, opony, styropian, zużyte pampersy, czy pozostałości po remontach. Liczba przypadków zaśmiecania jest większa w okolicach, gdzie jest dużo miejscowości.

Zaśmiecanie lasu jest szkodnictwem leśnym z rodzaju bezprawnego korzystania z lasu, do którego należą również m.in. niedozwolone wjazdy do lasu, obłamywanie gałęzi (stroiszu), pozyskiwanie mchu, puszczanie psa luzem oraz stwarzanie zagrożenia pożarowego. Niestety liczba przypadków zaśmiecania ciągle utrzymuje się na mniej więcej tym samym poziomie i jest to rodzaj szkodnictwa, którego procentowo jest najwięcej, bo aż 85 proc.

Problem śmieci w lasach jest powszechny. Na szczęście, leśnicy nie pozostają z nim sami– wysiłki na rzecz utrzymania lasów w czystości wspomagają lokalna społeczność, instytucje, organizacje lub stowarzyszenia. Nie jest rzadkością zgłoszenie zaśmieconych terenów do nadleśnictw, samorządów czy na policję. Leśnicy wspierają także społeczne akcje sprzątania śmieci od strony logistycznej, na przykład zapewniają rękawice, worki i odbiór śmieci. W ciągu roku organizowanych jest kilka – kilkanaście takich akcji przy udziale nadleśnictw radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych.

Leśnicy zachęcają również do akcji społecznych typu #zabierz5zlasu. – Będąc w lesie zabierz 5 (minimum, może być ich oczywiście więcej!) śmieci znalezionych w lesie do domu i wyrzuć je do śmieci domowych, pamiętając o sortowaniu. Pochwal się tym w mediach społecznościowych i zachęć znajomych do podjęcia wyzwania – mówią.

Leśnicy apelują – Nauczmy się korzystać z lasów w myśl zasad etyki outdoorowej leave no trace (nie zostawiaj śladów, minimalizuj wpływ na środowisko), jedna z zasad mówi wprost „Zadbaj o odpady i śmieci” – najprościej mówiąc wszystko co przynosimy na leśną wyprawę powinniśmy wynieść z powrotem, starając się używać jak najwięcej wielorazowych opakowań.

