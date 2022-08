Pielgrzymi w drodze na Jasną Górę [GALERIA ZDJĘĆ]

Piesze pielgrzymki na Jasną Górę to bez wątpienia światowy fenomen. Rocznie przybywa do Częstochowy ponad 300 dużych grup, a w nich ok. 250 tys. osób. Do słynnego w świecie sanktuarium wiedzie ponad 55 szlaków pątniczych, którymi przybywa rocznie około 350 pielgrzymek. Pielgrzymki piesze stają się środowiskiem integralnej ewangelizacji, której pierwszym elementem jest dawanie świadectwa. Są rekolekcjami w drodze. Słowo Boże i codzienny udział w Eucharystii związane z trudem pielgrzymowania ułatwiają odkrywanie w sobie zdolności do wymagającej ofiary miłości bliźniego.

Od dnia 1 sierpnia pielgrzymi z Lubawy są w drodze. W każdej chwili można do nich dołączyć. 12 sierpnia (piątek) dojdą na Jasną Górę, na drogę powrotną zabezpieczony jest autokar. Zatem jeśli ktoś nie mógł lub nie chciał przejść całej trasy, ale chce doświadczyć pielgrzymowania chociaż trochę, może dołączyć i wrócić do domu autokarem. Wystarczy kontakt z księdzem Jakubem, opiekunem grupy Ziemi Lubawskiej i Lubawy pod numerem telefonu 690 899 909. Bezpośrednim przewodnikiem nowomiejskich pielgrzymów jest ks. Daniel Milewski z parafii pw. św. Tomasza w Nowym Mieście, z którym także można się kontaktować pod numerem 604 849 631.

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl