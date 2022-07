Auto w rowie na trasie Iława - Lubawa

Z kolei w sobotę (09.07.2022 r.) patrol iławskiej policji na trasie Iława-Lubawa zauważył stojące w rowie uszkodzone audi. Jak się okazało, kierujący nim 31-latek nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze doprowadzając do zjechania auta do rowu.

Badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykazało, że prowadził on pojazd mając 1,1 promila alkoholu w organizmie. 31-latek został osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymań, stracił też prawo jazdy. Za jazdę w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem.

źródło: KPP Iława

red

