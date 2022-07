Wiadomo ile wyniesie czternasta emerytura „na rękę” i kiedy trafi na konta emerytów

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne trafi do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym 8,1 mln z ZUS. Ze wstępnych szacunków wynika, że w tym roku na "czternastkę" może zostać przeznaczone nawet około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.

Świadczenie w pełnej wysokości otrzyma ok. 7,7 mln osób. W przypadku osób ze świadczeniem między 2900 zł a 4188,44 zł brutto czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Minimalna wysokość czternastki wyniesie 50 zł.

- Czternastą emeryturę dostaną osoby, które na 24 sierpnia, czyli na dzień poprzedzający pierwsze wypłaty będą miały prawo do wypłaty jednego ze świadczeń długoterminowych z ZUS, m.in. emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy tzw. świadczenia Mama 4+. Czternastki nie dostaną osoby, które na 25 sierpnia będą mieć zawieszoną wypłatę świadczenia (np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków). W takiej sytuacji dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie przekazane z chwilą wznowienia płatności świadczenia – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Pierwsi seniorzy otrzymają z ZUS-u czternastką 25 sierpnia. Kolejne terminy wypłat to: 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września. Natomiast w systemie mundurowym wypłata nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej niż raz na miesiąc – otrzymają „czternastkę” w październiku.

"Czternastka" będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenie 500 plus dla niesamodzielnych.

W ubiegłym roku to dodatkowe świadczenie otrzymało w sumie ponad 9 mln osób, w województwie warmińsko-mazurskim 280 tys. Łączna kwota wypłaconych czternastek w regionie wyniosła ponad 330 mln złotych, w kraju prawie 9 mld zł.

Katarzyna Krupicka

regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego