Kierowca "skosił" barierki" Asp. szt. Rafał Rogożyński z lubawskiego komisariatu pojechał za sprawcą zdarzenia

Policjantem jest się nie tylko w trakcie służby, ale również poza nią. Podczas letniej upalnej pogody, wzmożonego ruchu turystów, długich, często wyczerpujących podróży funkcjonariusze szczególnie muszą zwracać uwagę na to, co się dzieje na drogach, bo spadek koncentracji czy po prostu zmęczenie mogą też być przyczyną zdarzeń drogowych. Doskonałym przykładem na potwierdzenie tych słów jest postawa funkcjonariusza lubawskiego komisariatu, który w drodze do miejsca pełnienia służby, będąc świadkiem niebezpiecznie wyglądającego zdarzenia przy drodze wojewódzkiej nr 541, odpowiednio zareagował zatrzymując sprawcę zagrożenia.

Dziś rano (05.07.2022 r.) ok. godz. 6:40 asp. szt. Rafał Rogożyński jechał jak zwykle drogą wojewódzką nr 541 do lubawskiego komisariatu, gdzie na co dzień pełni służbę. Jadąc przez Tuszewo zauważył, jak kierująca renault wykonuje niebezpieczny manewr na drodze. Jak się okazało nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego zjechała na ścieżkę rowerową biegnącą wzdłuż drogi wojewódzkiej niszcząc przy tym bariery ochronne. Nie zatrzymując się, oddaliła się następnie z miejsca zdarzenia.

Zaniepokojony policjant szybko zareagował na niewłaściwe zachowanie kierowcy, zawrócił i pojechał za sprawcą zdarzenia powiadamiając jednocześnie funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Lubawie. Policyjny patrol zatrzymał 48- letnią kierującą w Montowie. Była trzeźwa. Na szczęście nie odniosła żadnych obrażeń, a swoje zachowanie tłumaczyła zmęczeniem i brakiem koncentracji.

Tym razem nikomu nic się nie stało, doszło tylko do uszkodzenia barierek i auta, ale pamiętajmy, że letnia pogoda, słońce i długie wyczerpujące trasy nie zwalniają z odpowiedzialności i zachowania rozwagi za kierownicą.

Policjanci apelują

Pamiętajmy, że podczas długich podróży, wysokich letnich temperatur, jak również przy częstych zmianach pogody kierowcom towarzyszy nerwowość, zmęczenie, problemy z koncentracją, a wtedy nietrudno o kolizję czy wypadek. Jeśli planujemy wielogodzinną podróż, to starannie ją zaplanujmy. Zadbajmy wcześniej o odpowiedni wypoczynek, właściwą temperaturę we wnętrzu samochodu, zapas wody oraz spokój za kierownicą. Gdy czujemy, że nasza koncentracja spada, lub robi nam się słabo, zatrzymajmy się, wysiądźmy z samochodu, odpocznijmy kilka minut w cieniu.

