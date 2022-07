To będzie wyjątkowy Soundela Festival. Trzydniowe, muzyczne święto w Lubawie już niebawem

To już szósta edycja imprezy, która na stałe wpisała się w kalendarz kulturalnych wydarzeń w naszym regionie. Jak zawsze odbędą się muzyczne warsztaty, po raz pierwszy zaplanowano festiwal muzyczny z konkursem.

Lubawska Grupa Muzyków od lat dba, aby nigdy w naszych stronach nie zabrakło dobrej i wartościowej muzyki. Dzięki nim do Lubawy przyjeżdżają utalentowani artyści i wielkie osobowości muzyczne. Organizowane od sześciu edycji warsztaty muzyczne, to prawdziwa gratka, świetna okazja do nauki, wędrowania po muzycznym świecie pod okiem wybitnych artystów. Soundela Festival ma charakter ogólnopolski, jest doskonałą formą popularyzowania muzyki.

Zajęcia w grupach pod okiem niezwykłych artystów, konkurs muzyczny dla zespołów, Jam session, koncert. Krótko mówiąc, Soundela Festival to muzyka, muzyka i jeszcze więcej świetnej muzyki.

Trwają zapisy do udziału w Soundela Festival. W tym roku, podczas szóstej edycji wykładowcami będą: Jacek Królik: gitara, zawiadowca artystyczny, juror konkursu; Maciek Mąka: gitara; Marika: wokal; Piotr Nazaruk: wokal; Łukasz „Samba” Dmochewicz: perkusja; Tomek Torres: perkusja; Michał Grott: gitara basowa; Kinga Głyk: gitara basowa; Bartek Łęczycki: harmonijka ustna; Wojtek Olszak: produkcja muzyczna i instr. klawiszowe, juror konkursu.

Gościem specjalnym będzie Tomek Organek.

Jam session czyli wieczorne spotkania muzyków i publiczności będą odbywały się w dniach 26 i 27 lipca – pierwszego dnia na „Wichrowym Wzgórzu”, drugiego – „Nad Sandelą Hotel & Restauracja” (dawna Karczma).

Konkurs muzyczny dla zespołów

Po zakończeniu warsztatów od godz. 16:00, 28 lipca, ruszają zmagania konkursowe. 6 zespołów zakwalifikowanych do finału zagra 6 mini-koncertów, po których Jury wyłoni zwycięzców.

Szczegóły dotyczące festiwalu znaleźć można na stronie soundela.pl oraz profilach społecznościowych: facebook.com/soundelapl i instagram.com/soundela.pl/

red.

a.laskowska@gazetaolsztynska.pl