Dni Iławy 2022 już niebawem. Zobacz jakie zaplanowano atrakcje

09 - 10 lipca 2022 rok! To termin Dni Iławy.

09 lipca 2022 r.

Jedną z tegorocznych gwiazd muzycznych jest PECTUS.

Zespół tworzą bracia:

- Tomasz Szczepanik (kompozytor, autor tekstów, wokal, lider),

- Mateusz Szczepanik (bas, śpiew),

- Marek Szczepanik (perkusja, śpiew),

- Maciej Szczepanik (gitara, śpiew).



Zespół ma na koncie wiele przebojów, m.in.:

- "To, co chciałbym ci dać",

- "Jeden moment",

- "Oceany",

- "Barcelona",

- "Głowę noś do góry".



Kolejną gwiazdą jest: BARANOVSKI.

W 2019 roku premierę miała debiutancka płyta artysty „Zbiór", która w opinii krytyków została uznana za jedną z najbardziej udanych w polskim popie w ostatnich latach.

W 2020 r. triumfy święcił przebojowy singiel „Lubię być z nią”.

W 2021 r. ukazała się druga płyta zatytułowana “BARANOVSKI 2”. Album jeszcze przed premierą pokrył się złotem.



Trzecią gwiazdą jest: T.LOVE.

W 2022 r. zespół obchodzi 40-sty jubileusz istnienia. W tym roku również przypada 30-lecie powstania albumu „King”. Wielu krytyków do dziś dnia uważa ten krążek za najlepszą polską, rockową płytę dekady 1990 - 2000.

22 kwietnia ukaże się nowa płyta zatytułowana „Hau! Hau!”, którą promuje singiel „Pochodnia”.



10 lipca 2022 r.

W niedzielę o dobrą zabawę zadba KABARETOWA GRUPA BIESIADNA.

To żywiołowa kapela, która gra głównie na śląską nutę. Ma w repertuarze także biesiadę góralską oraz inne, wpadające w ucho utwory.

Mając na koncie liczne koncerty w kraju i za granicą. Dobrze czują się też na imprezach plenerowych.

Cechuje ich rytmiczność, klimat wykonywanych pieśni, sceniczny show oraz humor i łatwość nawiązywania kontaktu z publicznością.



Gwiazdą jest także KRYSTYNA GIŻOWSKA.

Repertuar piosenkarki jest różnorodny. Rekordy pularności pobiły piosenki: „Złote obrączki”, „Przeżyłam z tobą tyle lat”, „Nie było ciebie tyle lat”.

Najwyższe uznanie krytyków zyskały utwory: „Blue Box”, „Nim zrobisz błąd” czy „Koncert na światło i cień”.

Zadebiutowała w wieku lat 14 jako solistka w Zespole Pieśni i Tańca Transportowiec w Koszalinie.



W programie także: strefa food truck i animacji.

źródło: ICK

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl