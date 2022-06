Dron kontrolował kierowców na skrzyżowaniu w Sampławie [VIDEO]

Policyjna służba na drogach to nie tylko kontrole drogowe czy też obsługa zdarzeń. To również praca analityczna, polegająca m.in. na określaniu miejsc szczególnie niebezpiecznych i podejmowaniu odpowiednich środków zaradczych. A czy jakieś miejsce jest szczególnie niebezpieczne to wynika z zachowania kierowców, którzy „jeżdżą na pamięć” albo świadomie ignorują nakazy wynikające m.in. ze znaków drogowych, myśląc, że pozostaną bezkarni. Jednemu z takich miejsc w powiecie iławskim, w którym często dochodzi do zdarzeń, przyjrzeli się z góry funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji z Olsztyna.

We wtorek (31.05 2022r.) na terenie powiatu iławskiego policjanci ruchu drogowego z Iławy przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji z Olsztyna. w tym policjantów obsługujących drona, przeprowadzili działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatu. Tym razem na miejsce kontroli wybrano rejon skrzyżowania drogi krajowej K-15 z drogą wojewódzką W - 536 Iława – Sampława w gminie Lubawa. Jak wynika z obserwacji policjantów i relacji mieszkańców, jest to miejsce, w którym często dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń, a które były wynikiem m.in. beztroskiego i lekceważącego przepisy zachowania kierujących.

Nowoczesne wyposażenie Policji coraz częściej wspomaga pracę policjantów, zapewniając skuteczną walkę z niezdyscyplinowanymi uczestnikami ruchu drogowego. Takim narzędziem jest m.in. policyjny dron, za pomocą którego policjanci obserwują zachowania kierowców i pieszych z podniebnej przestrzeni. Bezzałogowy statek powietrzny pozwala policjantom na rejestrowanie zachowań na drodze z dużej odległości z bardzo dużą dokładnością i przejrzystością. Funkcjonariusze, którzy obsługują drona, gdy ujawnią wykroczenie z powietrza, przekazują informacje do najbliższego patrolu ruchu drogowego, który podejmuje interwencję wobec kierującego łamiącego przepisy drogowe. Jest to bardzo skuteczna walka z nieodpowiedzialnymi uczestnikami ruchu, szczególnie w obrębie skrzyżowań czy przejść dla pieszych.

Podczas wtorkowych działań z użyciem drona funkcjonariusze ujawnili 53 wykroczenia, z czego w 48 przypadkach kierujących ukarano mandatami karnymi a 5 pouczono. Większość dotyczyła niestosowania się przez kierujących do znaku „STOP”, nakazującego obowiązkowe zatrzymanie się przed skrzyżowaniem a także nieustąpienia pierwszeństwa czy nieodpowiedniego zabezpieczenia zawartości przyczepy.

Takie działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i eliminowanie nieprawidłowości w ich zachowaniu, ze szczególną uwagą na miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego, skutkujących niebezpiecznymi sytuacjami.

Apelujemy do kierujących i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych. Choć policjanci poświęcają wiele czasu i wysiłku, to nie są w stanie kontrolować wszystkich dróg, o każdej porze dnia i nocy. Dlatego pamiętajmy, że to od wszystkich użytkowników dróg, zależy bezpieczeństwo na drodze nas wszystkich.

Na poniższym filmie pochodzącym z kamery drona widać samochody wjeżdżające na skrzyżowanie bez zatrzymania sie, co w tym miejscu jest wykroczeniem.

