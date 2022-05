Do Lubawy trafi nowa karetka

Dziś do Powiatowego Szpitala w Iławie została dostarczona nowa karetka pogotowia ratunkowego. Ambulans został sfinansowany ze środków własnych szpitala i stacjonować będzie w Zespole Ratownictwa Medycznego Podstawowego w Lubawie. Nowa karetka zastąpi wysłużony pojazd, który na swoim liczniku ma prawie 300 tyś. przejechanych kilometrów.

Zakupione auto to Mercedes Sprinter, który został dostosowany do obowiązujących norm dla tego typu specjalistycznych pojazdów i wyposażony w niezbędny sprzęt medyczny służący do ratowania życia pacjentów tj. respirator i defibrylator. Pojazd posiada również najnowsze stosowane w motoryzacji rozwiązania technologiczne jak np. asystent martwego pola, domykanie drzwi czy wysuwany stopień.

Obecnie trwa rejestracja i przygotowanie ambulansu by mógł w najbliższych dniach wyruszyć w drogę pomagać chorym.

W Powiatowym Szpitalu w Iławie funkcjonuje pięć Zespołów Ratownictwa Medycznego - 4 Zespoły Ratownictwa Medycznego Podstawowe oraz 1 Specjalistyczny. Ponadto jak co roku 1 czerwca na wody jeziora Jeziorak wypłynie szósty Zespół Ratownictwa Medycznego naszej placówki – karetka wodna.

źródło: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl