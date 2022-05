Ruszyła budowa ronda w Rożentalu

Zakres prac będzie obejmował m.in. podniesienie nośności nawierzchni do 11,5 t/oś. Przebudowane na rondo zostanie skrzyżowanie DK15 z drugim (od strony Ostródy) wjazdem do Rożentala, natomiast zlikwidowane zostanie skrzyżowanie DK15 z drogą powiatową nr 1214N (na odcinku Rożental - Grabowo). Droga powiatowa zostanie włączona do ronda nowym odcinkiem wykonanym w ramach rozbudowy drogi krajowej.

W ramach inwestycji zbudowany zostanie korpus drogowy o przekroju jednojezdniowym 1x2, a istniejące zatoki autobusowe (wraz z peronami i dojściami) zostaną odtworzone. Powstaną też chodniki oraz przejścia dla pieszych wraz z odpowiednim oświetleniem. Prace budowlane potrwają 13 miesięcy.

Dojazd z miejscowości Rożental do DK15 możliwy jest poprzez dwa skrzyżowania, które oddalone są od siebie o zaledwie 300 m. Przy braku odpowiedniej ostrożności ze strony kierowców na skrzyżowaniach zdarzają się kolizje z pojazdami skręcającymi do Rożentala lub włączającymi się do ruchu na drodze krajowej.

GDDKiA nie ma wątpliwości, że inwestycja wpłynie na uspokojenie ruchu na długim, prostym odcinku drogi krajowej nr 15 oraz na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym miejscu.

źródło: UG Lubawa

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl