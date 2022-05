Licealiści z AZPO z wizytą w Sejmie na zaproszenie posłanki Moniki Falej

Po szczegółowej kontroli w towarzystwie przewodnika po Sejmie, a także posłanki uczniowie rozpoczęli zwiedzanie. Kilka słów historii wprowadziło ich w iście demokratyczną atmosferę. Trasa zwiedzania rozpoczyna się w Centrum dla Zwiedzających (budynek S) i obejmuje przejście podziemnym korytarzem, gdzie prezentowana jest wystawa dotycząca sejmowania w okresie I Rzeczpospolitej, a także makieta współczesnego kompleksu budynków sejmowych, wizytę na galerii Sali Posiedzeń Sejmu oraz krótką prelekcję dotyczącą historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu. Na sali głosowań, mogli swobodnie porozmawiać z posłanką. Uczniowie z opiekunami zostali zaproszeni do restauracji sejmowej na obiad i deser.

— Wycieczka jest uwieńczeniem spotkań z posłanką, która wcześniej gościła w naszej szkole na spotkaniu z uczniami. Opowiadała o swoich doświadczeniach szkolnych, studenckich i karierze zawodowej, która doprowadziła ją do Sejmu. Podkreślała, że to jej wolontariackie zacięcie i działalność na rzecz ludzi i zwierząt pomogła jej realizować się jako posłance. Zostaliśmy zaproszeni także do wzięcia udziału w konkursie pn. Z Konstytucją mi do twarzy, aby wspólnie uczcić 25. rocznicę uchwalenia Konstytucji RP — mówi Katarzyna Miąskowska-dyrektorka AZPO.

Po zwiedzaniu Sejmu licealiści z opiekunami przejechali pod PKiN i udali się na wystawę Da Vinci — najważniejsza multimedialna wystawa poświęcona geniuszowi Leonarda da Vinci!

O WYSTAWIE DA VINCI

Po raz pierwszy w Polsce! Ponadczasowa, niezwykle wciągająca wystawa największych dzieł i wynalazków Leonarda da Vinci zagościła w Pałacu Kultury i Nauki, w Warszawie. Ekspozycja będzie dostępna dla widzów do 25 czerwca 2022r. Ta multisensoryczna wystawa powstała dzięki współpracy historyków sztuki, twórców multimedialnych oraz inżynierów dźwięku. Prezentuje bogaty wgląd w sztukę, naukę, technologię i fascynacje da Vinci naturą. To ekscytujące doświadczenie, które dzięki innowacyjnej technologii immersji (Digital Art 360) tworzy pełny portret twórczości Leonarda. W poprzednich edycjach wystawa gościła we Florencji, Mediolanie, Pekinie, Szanghaju, Kanadzie oraz USA stając się najliczniej odwiedzaną multisensoryczną ekspozycją o da Vinci na świecie. Obecnie dzięki obchodom 500 rocznicy śmierci mistrza stała się częścią światowego programu poświęconego jego pamięci.

