26-latka dała się nabrać. Straciła ponad 45 tysięcy!

nowomiejscy policjanci przyjęli zawiadomienie o oszustwie popełnionym na szkodę mieszkanki naszego powiatu. Sprawcy wyłudzili od 26-latki ponad 45 tys. złotych.

Do kobiety zadzownił mężczyzna podający się za pracownika banku i poinformował ją, że z jej konta oszuści chcieli wypłacić pieniądze w kwcoie 700 zł. Żeby uniknąć zagrożenia mężczyzna polecił kobiecie udać się do banku i wypłacić wszystkie pieniądze zgromadzone na koncie a następnie wpłacić je we wpłatomacie za pomocą kodów BLIK, które będzie jej podawać. 26-latka uwierzyła swojemu rozmówcy i nie rozłączając się wykonała jego polecenia. Mężczyzna zabronił jej informować o tym fakcie kogokolwiek nawet w placówce bankowej. Kobieta wypłaciła więc z konta, a następnie wpłaciła we wpłatomacie kwotę 18.400 zł. Następnie ten oszust podający się za pracownika banku kazał kobiecie poczekać na linii i przełączył rozmowę do rzekomej innej pracownicy banku, która poinformowała kobietę, że na jej nazwisko w banku ktoś chciał zaciągnąć kredyt w wysokości 20 tys. złotych. Żeby anulować tą transakcję 26-latka miała znów iść do banku i zaciągnąć kredyt na najwyższą możliwą kwotę i wpłacić te pożyczone pieniądze we wpłatomacie, by anulować w ten sposób wcześniejszy kredyt zaciągniety przez oszustów. Kobieta poszła więc do banku, gdzie zaciągneła pożyczkę w wysokosci ponad 26 tys. zł i od razu poszła do wpłatomatu wpłacając wszystkie pieniądze za pomocą przekazanych jej telefonicznie kodów BLIK . Po tej operacji kontakt z rzekomymi pracownikami banku się urwał....i kobieta zrozumiała, że została oszukana.

źródło: KPP

