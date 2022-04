Udało się zatrzymać podejrzanych o napad na stację paliw

Kara do 12 lat pozbawienia wolności grozi 19 – latkowi i jego starszemu koledze. Mężczyźni dokonali rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia na jednej ze stacji paliw na terenie gminy Iława. Sprawcy rozboju zostali tymczasowo aresztowani bo jak się okazało okradli jeszcze inną stację benzynową oraz próbowali włamać się do sklepu.

22 stycznia 2022 r., policjanci z Iławy otrzymali zgłoszenie, że do jednej ze stacji paliw na terenie gminy wtargnął mężczyzna i grożąc obsłudze stacji narzędziem przypominającym broń, zażądał wydania pieniędzy. Drugi stał w drzwiach na „czatach” a po zabraniu pieniędzy uciekli.

Funkcjonariusze od razu po otrzymaniu zgłoszenia i zebraniu wstępnych danych o sprawcach przystąpili do ich poszukiwań. Mundurowi przesłuchiwali świadków, wykonali oględziny na miejscu zdarzenia oraz zabezpieczyli dokumentację fotograficzną i zapis z kamer monitoringu. W trakcie prowadzonego postępowania okazało się, że 27 lutego do takiego samego przestępstwa doszło na jednej ze stacji paliw w Grudziądzu. Wtedy to mundurowi jeszcze tego samego dnia zatrzymali sprawców kiedy to próbowali włamać się do jednego ze sklepów w gminie Gruta, ale tam ich plany pokrzyżował sam właściciel. Po krótkim pościgu ujął obu i zaalarmował o wszystkim policjantów. W trakcie zatrzymania u jednego z rozbójników ujawniono również środki narkotyczne.

Po zebraniu materiału dowodowego 19 – latek i jego starszy kolega usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Ponadto dodatkowo odpowiedzą za usiłowanie kradzieży z włamaniem, a oprócz tego za posiadanie środków narkotycznych, bo w chwili zatrzymania miał je przy sobie.

Na wniosek śledczych i prokuratora, sąd wobec 19 i 24-latka zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące. Mężczyznom grozi kara od 3 do 12 lat pozbawienia wolności.

źródło: KPP Iława

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl