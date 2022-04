Zatrzymany kierowca w Lubawie, miał coś do ukrycia

Kontrole drogowe to codzienny obowiązek każdego policjanta patrolującego powiat iławski. Dzięki takim działaniom funkcjonariusze są w stanie czuwać nad bezpieczeństwem. Dotyczy to zarówno podróżujących jak i pojazdów, którymi poruszają się po naszym terenie. Podczas takich kontroli mundurowi ukarali kolejnych nieodpowiedzialnych kierujących.

Wczoraj kilka minut po godzinie 17:00 w Lubawie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego audi. Mundurowi wylegitymowali mężczyznę oraz sprawdzili w policyjnych systemach. W trakcie czynności kierowca próbował oszukać funkcjonariuszy podając fałszywe dane. Po chwili jednak podał prawdziwe informacje. Okazało się, że 21 – latek bał się konsekwencji ponieważ kierował samochodem nie posiadając do tego uprawnień. W związku z powyższym policjanci za popełnione wykroczenie ukarali go mandatem w wysokości 500 zł a za kierowanie samochodem nie posiadając do tego uprawnień będzie tłumaczył się przed sądem.

Natomiast przed północą policjanci do kontroli drogowej zatrzymali kierującego motorowerem. W trakcie czynności okazało się, że 28 – latek prowadził pojazd mając 1,2 promila alkoholu w organizmie.

Kierowanie pojazdem to wielka odpowiedzialność. Ignorowanie przepisów ruchu drogowego może skończyć się tragicznie. Bądźmy czujni i zawsze reagujmy na niebezpieczne zachowanie innych uczestników ruchu drogowego. Od tego czy zareagujemy może zależeć czyjeś zdrowie i życie. Nawet anonimowa informacja pod numer telefonu 112 lub przekazana policjantom może przyczynić się do wyeliminowania z dróg niebezpiecznych kierowców.

Przestrzeganie zasad uchu drogowego dotyczy również pieszych i rowerzystów. Pośpiech, przebieganie przez jezdnię, wchodzenie bez zastanowienia na przejście dla pieszych, przechodzenie przy czerwonym świetle lub w miejscach niedozwolonych a także jazda rowerem pod prąd – są to zachowania, które mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Pieszego i rowerzystę chroni tylko jego własny zdrowy rozsądek oraz odpowiednie zachowanie.

