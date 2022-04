KGP ostrzega przed fałszywymi wiadomościami: oszuści podają się za policję

Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji ostrzega przed fałszywymi wiadomościami rozsyłanymi do obywateli drogą elektroniczną. Oszuści podają się za policję. Nawiązanie z nimi korespondencji może doprowadzić do wyłudzeń lub zablokowania komputera - ostrzega KGP.