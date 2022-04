Policja podsumowuje, ile mandatów zostało wystawionych za brak maseczki

Od początku działań związanych z pandemią naszym głównym zadaniem było maksymalne ograniczenie transmisji wirusa. Niestety nie wszyscy stosowali się do obowiązujących przepisów. Ukaraliśmy mandatami m.in. ponad milion osób, które nie chciały zastosować się do obowiązku zakrywania ust i nosa - poinformował rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka.

Rzecznik Komendy Głównej Policji w rozmowie z PAP podsumował policyjne działa związane z pandemią koronawirusa. Działania te były prowadzone od 7 marca 2020 roku do 27 marca 2022 roku. "Chociaż stan epidemii w Polsce nadal trwa, to ograniczenia, z którymi mieliśmy do czynienia do tej pory, zostały w znacznej mierze zniesione. Między innymi nie obowiązuje już obowiązek zakrywania nosa i ust w niektórych miejscach" - podkreślił inspektor.

Wskazał, że w trakcie działań związanych z pandemią policjanci w związku z brakiem maseczki pouczyli 1 051 440 osób, wystawili 1 099 737 mandatów oraz sporządzili 119 275 wniosków o ukaranie do sądu.

"W okresie trwania pandemii funkcjonariusze policji dokonali ponad 2,91 mln kontroli placówek handlowych pod kątem przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Ujawniliśmy w ten sposób ponad 460 tys. nieprawidłowości i prawie 645 tys. wykroczeń" - przekazał policjant.

Dodał, że w trakcie trwania pandemii policjanci skontrolowali ponad 7,6 tys. dyskotek i klubów, aby sprawdzić, czy przestrzegane są przepisy związane ze stanem epidemii. "Podczas kontroli ujawniono 455 wykroczeń, pouczono 33 osoby, wystawiono 116 mandatów, sporządzono ponad 2,8 tys. wniosków o ukaranie do sądu. Ujawniono też 52 przestępstwa oraz przekazano 42 notatki do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wystosowano również 46 sankcji o zamknięciu lokalu" - wyliczył.

"Liczby, które podaje robią naprawdę ogromne wrażenie wskazując obciążenie dodatkowymi zadaniami polskich policjantów i pokazują, jak wiele policjanci robili, żeby zapobiegać transmisji wirusa, chociażby poprzez sprawdzanie osób objętych kwarantanną. Łącznie takich osób sprawdziliśmy na zasadzie wielokrotnych kontroli 136 milionów 746 tysięcy 55 razy. Nieobecnych w miejscu kwarantanny było ponad 587 tysięcy osób" - zaznaczył insp. Ciarka.

Przekazał przy tym, że skutkiem sprawdzania osób przebywających na kwarantannie było sporządzenie przez policjantów 228 336 notatek do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w wyniku czego wydanych zostało 4 015 decyzji administracyjnych na łączną kwotę 22 245 516 złotych.

"Policjanci skontrolowali łącznie ponad 1,5 mln pojazdów transportu publicznego, sprawdzając, czy przestrzegane są przepisy sanitarne. Chodziło o to, żeby sprawdzić, czy osoby poruszające się komunikacją zbiorową zakrywały nos i usta oraz czy były przestrzegane przepisy, które wówczas obowiązywały" - podał.

"Można więc śmiało powiedzieć, że dzięki policjantom w znacznej mierze ograniczaliśmy transmisję wirusa, dzięki czemu polska służba zdrowia nie została zakorkowana i nie została obciążona w takim zakresie, aby nie można było udzielać bieżącej pomocy" - dodał rzecznik KGP.

Od poniedziałku 28 marca zniesiono obowiązek zakrywania maseczką ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych, z wyjątkiem budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza, i aptek. Od maja również w tych miejscach nie będzie takiego przymusu. Obowiązek noszenia maseczek wprowadzono w Polsce 16 kwietnia 2020 r. Zniesiony został także obowiązek kierowania na izolację i kwarantannę z powodu COVID-19.

źródło: PAP

