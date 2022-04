Jechał po ścieżce rowerowej... samochodem!

Kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz kierowania pojazdami nawet do 15 lat grozi 29-latkowi, który kierował samochodem osobowym po ścieżce rowerowej mając w organizmie 3 promile alkoholu. To jednak nie koniec kłopotów tego mężczyzny. Mieszkaniec gminy Kurzętnik w ogóle nie posiada uprawnień do kierowania. Teraz ze swojego zachowania będzie teraz tłumaczył się przed sądem.