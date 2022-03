Sprzedał Mercedesa, a potem go ukradł

Kara do 10 lat pozbawienia wolności grozi 36-letniemu mężczyźnie, który sprzedał samochód marki Mercedes mieszkańcowi Nowego Miasta Lubawskiego a następnie ukradł go nowemu właścicielowi. Nowomiejscy kryminalni pracujący nad tą sprawą zwrócili samochód pokrzywdzonemu a sprawcę zatrzymali i przedstawili mu zarzuty. Decyzją sądu mieszkaniec Szczecina został tymczasowo aresztowany.

19 lutego nowomiejscy policjanci przyjęli zgłoszenie o kradzieży samochodu marki Mercedes z jednego z parkingów w Nowym Mieście Lubawskim. Właściciel auta wycenił pojazd na kwotę ponad 42 tysięcy złotych. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy skrupulatnie sprawdzali wszystkie szczegóły i okoliczności tego zdarzenia. Dzięki dużemu zaangażowaniu ustalili, co tak naprawdę się wydarzyło.



Policjanci odzyskali skradziony pojazd, który zwrócili prawowitemu właścicielowi. Sprawcą tego przestępstwa okazał się mężczyzna, który tydzień wcześniej sprzedał to auto pokrzywdzonemu. Mężczyzna został zatrzymany. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu trzech zarzutów: m.in. podrobienia umowy kupna sprzedaży samochodu z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi i podrobienia innych dokumentów posługując się fałszywymi danymi oraz kradzieży poprzez włamanie do samochodu mercedes benz.



Decyzja sądu 36-latek został tymczasowo aresztowany.



>>> Policjanci ostrzegają i apelują o dokładne sprawdzenie pojazdu przed jego kupnem

>>> Dokładne zapoznaj się z danymi dotyczącymi pojazdu

>>>Numer VIN – numer VIN w dokumentach musi zgadzać się z tym wybitym na karoserii samochodu. Uwaga, nie dotyczy to już silnika, który jest częścią zamienną i mógł być wymieniony.

>>> Właściciel pojazdu – sprawdź, czy właściciel pojazdu i osoba sprzedająca Ci samochód to ta sama osoba. Unikaj umów „in blanco”, które mogą uniemożliwić Ci dochodzenie swoich praw w przypadku wykrycia wad ukrytych auta.

>>> Karta pojazdu – każdy samochód używany zarejestrowany po raz pierwszy po 1999 roku powinien posiadać kartę pojazdu.

>>> Sprawdź historię pojazdu i badanie techniczne.

źródło: KPP Nowe Miasto

red.al

lubawa@gaztaolsztynska.pl