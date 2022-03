Ile kosztowało zimowe utrzymanie dróg miejskich, gminnych i powiatowych?

Chyba można pokusić się o stwierdzenie, że śnieżna zima już za nami i podsumować koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg. Na koszty te składają się wydatki związane z zakupem soli drogowej oraz piasku do sporządzenia mieszanki do likwidacji skutków gołoledzi i śliskości zimowej. Ponadto są to także koszty sprzętu do sypania mieszanki i usługi odśnieżania podczas obfitych opadów śniegu.