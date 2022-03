Po raz 18. odbędzie się rowerowy Rajd Papieski [ZAPROSZENIE]

To już 18. Rajd Papieski dedykowany pamięci św. Janowi Pawłowi II, który odbywa się pod patronatem wójta gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego.

"Pan kiedyś stanął nad brzegiem, Szukał ludzi gotowych pójść za Nim" — Te słowa corocznie rozbrzmiewają przy papieskiej kapliczce w Gizerku, w Jezierzycach. Tak będzie i w tym roku. Serdecznie zapraszamy rowerzystów w niedzielę 27. marca 2022 roku do udziału w „18. Rajdzie Papieskim” dedykowanym pamięci świętemu Janowi Pawłowi II i otwierający sezon turystyki rowerowej w Powiecie Iławskim.

Rajd rozpocznie się przy amfiteatrze Louisa Armstronga, leżącym obok Bulwaru Jana Pawła II nad Małym Jeziorakiem w Iławie.

O godzinie 9.00 grupę Express w ponad 100-kilometrową trasę przez Lubawę (kino 9.45) - Marwałd – Samin – Szyldak – Samborowo – Makowo – Gizerek - Szałkowo – Iławę, w tempie 25 km/h, poprowadzi Grzegorz Kressin.

O godzinie 9.37 grupę Maxi w 80-kilometrową trasę wokół Jezioraka przez Siemiany – Jęrzwałd - Dobrzyki - Zalewo - Boreczno – Makowo - Gizerek - Iławę, w tempie 20 km/h, pokieruje Krzysztof Zakreta.

O godzinie 10.00 grupę Rodzinną pokomenderuje przewodnik turystyczny PTTK Dariusz Paczkowski 27-kilometrową trasą, szlakiem „Papieskiej Kalwarii Pojezierza Iławskiego” przez Kamień Duży – Kamień Mały – Windyki – Tynawłd - Gizerek - Szałkowo – Iławę, w tempie 12 km/h.

Tradycyjnie pielgrzymi pod papieską kapliczką odśpiewają „Barkę” - ulubioną pieśń Jana Pawła II, złożą kwiaty, zapalą znicze i wykonają pamiątkowe zdjęcia. Przewodnik turystyczny PTTK Dariusz Paczkowski opowie o pobycie w Gizerku ks. bpa Karola Wojtyły, i nie tylko, a najstarszy i najmłodszy uczestnik rajdu otrzymają ufundowane przez wójta gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego upominki.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników rajdu pamiątkową koszulkę z pielgrzymkowym logo, którą można zamówić w iławskim sklepie „Sport A-Z na ulicy 1-go Maja 23.

— Na trasę zabierzmy ubiór stosowny do panujących warunków atmosferycznych, kask rowerowy, rękawiczki rowerowe, napój, coś na przekąskę, znicz — mówi Krzysztof Zakreta — Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

Przewidywany powrót do Iławy ostatniej grupy - godzina 15.

Od 2 kwietnia 2005 roku odbyło się 17 pielgrzymek wokół Jezioraka, w których 529 rowerzystów przejechało 1366 km, 4 pielgrzymki kajakowe, w których 19 kajakarzy przepłynęło 70 km, 6 pielgrzymek „Rodzinnych”, w których 263 rowerzystów przejechało 153 km i 2 pielgrzymki „Express”, w których 20 rowerzystów pokonało 220 km. Łącznie pokonaliśmy 1809 km, czyli drogę z Iławy do Watykanu — podsumowuje Krzysztof Zakreta.

