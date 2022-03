Można stwierdzić, że ceny paliw w ostatnim czasie to szaleństwo. Wcześniej inflacja i wzrost do 6 złotych za litr, potem wojna na Ukrainie i 8 złotych. Orlen zapowiada, że koniec aż z taką drożyzną.

Ta informacja z pewnością ucieszy kierowców, prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek, na swoim Twitterze napisał, że Orlen obniża ceny na stacjach. O ile?

— ON o 34 gr/l, do średniego poziomu 7,55 zł, a benzynę o 20 gr/l do średniego poziomu 6,79 zł. Działamy zdecydowanie, żeby polscy kierowcy tankowali najtańsze paliwa w Europie. W Czechach litr benzyny kosztuje w przeliczeniu 7,54 zł, a na Litwie 8,81 zł. — czytamy w komunikacie prezesa Orlenu.

Czy znikną limity na stacjach Orlen? Czas pokaże, póki co do auta osobowego można zatankować maksymalnie 50 litrów, do ciężarowego i autobusów maksymalnie 500 litrów.

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl