1500 żołnierzy WOT wspiera uchodźców z Ukrainy

Już trzeciego dnia wojny na Ukrainie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zdecydował o utworzeniu na szczeblu każdego województwa grup wsparcia relokacji uchodźców. Te kilkudziesięcioosobowe zespoły w bardzo szerokim zakresie wspierają wojewodów i samorządy oraz współdziałają z organizacjami pozarządowymi w przyjęciu uchodźców z Ukrainy. 9 marca br. Mariusz Błąszczak, minister obrony narodowej poinformował o podwojeniu wsparcia jakiego udzieli WOT dla wojewodów, samorządów i innych instytucji odpowiedzialnych za przyjęcie uchodźców.

- Zdecydowałem o zwiększeniu liczby żołnierzy WOT zaangażowanych w pomoc uchodźcom z Ukrainy - do tej pory było 1,5 tysiąca; teraz będzie 3 tysiące - poinformował w środę szef MON Mariusz Błaszczak. Zapewnił, że w razie czego liczba ta zostanie zwiększona. "Zdecydowałem o zwiększeniu liczby żołnierzy WOT zaangażowanych w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Do tej pory 1,5 tys. (terytorialsów) prowadziło swoje działania. Teraz będzie ich 3 tys. W razie potrzeby zwiększymy tę liczbę" - poinformował Błaszczak w środę wieczorem na Twitterze.

Żołnierze WOT wspierają instytucje odpowiedzialne za przyjęcie uchodźców w czterech głównych obszarach:

— Obsługi osób w punktach recepcyjnych i informacyjnych

— Dystrybucji pomocy humanitarnej, w tym żywności

— Transportu pomocy i w ograniczonym zakresie transportu osób

— Budowy / rozbudowy miejsc przeznaczonych na tymczasowe zakwaterowanie uchodźców

Do szczegółowych zadań realizowanych przez WOT w ramach powyższego zakresu należą:

— Wsparcie administracyjne i bezpośrednia obsługa osób w punktach recepcyjnych i informacyjnych;

— Pomoc w przemieszczaniu się kobietom, osobom starszym i niepełnosprawnym na dworcach (w tym przy wysiadaniu z pociągów i przemieszczaniu się, noszeniu walizek i bagaży;

— Zapewnienie opieki podczas transportu do miejsc docelowego rozlokowania uchodźców, w tym poprzez zapewnienie fotelików dziecięcych oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi;

— Ratownicy medyczni WOT i żołnierze z kompetencjami kwalifikowanej pierwszej pomocy wspierają służby medyczne w punktach rejestracji oraz informacyjnych;

Psychologowie WOT udzielają wsparcia psychologicznego;

— Żołnierze ze znajomością języka ukraińskiego i rosyjskiego są punktami pierwszego kontaktu w punktach rejestracji i informacyjnych, a także wspierają infolinie dla uchodźców jakie stworzyli niektórzy wojewodowie;

— Transport wyposażenia z magazynów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do magazynów wojewódzkich i samorządowych;

— Delegowanie autobusów do transportu uchodźców do miejsc czasowego pobytu;

Wsparcie organizacji pozarządowych (np. transporty na korzyść PCK);

— Segregacja darów w punktach zbiórek organizowanych przez wojewodów i samorządy, a następnie ich transport do magazynów RARS;

— Pomoc w odprawie obcokrajowców zabieranych drogą powietrzną przez rządy innych państw;

— Kierowanie ruchem.



Wyżej wymienione aktywności nie wyczerpują oczywiście całokształtu działań żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na kierunku wsparcia uchodźców z Ukrainy. Użycie wojska do tych zadań jest realizowane na mocy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007 Nr 89 poz. 590). Wnioski o wsparcie kierowane są przez wojewodów do ministra obrony narodowej.

Grupy Wsparcia Relokacji Uchodźców zostały utworzone w każdym województwie po decyzji Mariusza Błaszczaka ministra obrony narodowej. Celem działania grup jest wsparcie administracji państwowej i samorządowej w organizacji i funkcjonowaniu punktów recepcyjnych, informacyjnych, czasowej dyslokacji i innych rozwijanych na potrzeby przyjęcia uchodźców z Ukrainy. W skład każdej takiej grupy wchodzą żołnierze WOT ze znajomością języka ukraińskiego i rosyjskiego, z kwalifikacjami pierwszej pomocy, psychologowie oraz osoby cechujące się tzw. miękkimi kompetencjami społecznymi.

Wojska Obrony Terytorialnej od 24 lutego br. funkcjonują w zmienionym – podwyższonym reżimie. Do koszar zostali powołani żołnierze WOT z Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia. W 12-godzinnej gotowości pozostają żołnierze wszystkich pozostałych dwunastu brygad OT z całej Polski. Do najważniejszych w tej chwili zadań jakie podejmuje WOT należy wsparcie administracji państwowej i samorządowej w organizacji i pracy punktów przyjęcia uchodźców oraz wsparcie Straży Granicznej w ochronie granicy państwa.

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych. W strukturze WOT jest piętnaście brygad OT i dwa centra szkolenia. W tym roku rozpocznie się formowanie kolejnych trzech brygad OT (stołecznej, nadbużańskiej oraz przemyskiej). W WOT służy blisko 32 000 żołnierzy, wciąż trwa nabór nowych ochotników. Wszystkich chętnych do wstąpienia do WOT zachęcamy do wejścia na stronę www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl – tam można znaleźć kontakt z naszymi rekruterami, którzy wytłumaczą zasady rekrutacji i odpowiedzą na wszelkie pytania związane ze służbą. Zachęcamy też do kontaktu z naszą rekrutacyjną infolinią: 800-696-077.

