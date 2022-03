Constract pokonał Legię Warszawa oraz AZS UW Wilanów

Legia 3:6 Constract Lubawa

Źle rozpoczął Constract rywalizację w Warszawie, przegrywając 0:2 już na początku meczu i schodząc na przerwę z przegrywając 2:3. Jednak konsekwencja taktyczna i jakość pozwoliły odwrócić losy rywalizacji i Constract ostatecznie pokonał Legię Warszawa 6:3! Mecz został rozegrany awansem w ramach 21. kolejki STATSCORE Futsal Ekstraklasy.

Constract Lubawa 4:1 AZS UW Wilanów Warszawa

W drugim meczu w roli gospodarza na wiosnę Konstruktorom przyszło się zmierzyć z przeciwnikiem, z którym rywalizacja dostarcza zawsze wielkich emocji. Choć to Constract dominował, wynik otworzyli goście po akcji wykończonej przez Vitalija Lisnichenkę. Jeszcze przed przerwą do remisu doprowadził jednak Kacper Sendlewski. Druga połowa to popis Konstruktorów, którzy po trafieniach Jakuba Raszkowskiego, Lucasa i Luana osiągnęli trzybramkowe prowadzenie i dowieźli je do końca meczu, potrafiąc utrzymywać się przy piłce bez przerwy przez bardzo długi czas.

9 marca (środa), godzina 21:00, AZS UG Gdańsk vs. Constract Lubawa

To ostatni mecz “maratonu” - grania Konstruktorów co trzy-cztery dni. Tym razem czeka nas wyjazdowy mecz z AZS-em UG Gdańsk w ramach 1⁄4 Pucharu Polski. Ten mecz zadecyduje o tym, kto zagra w półfinale. Drużyna z Gdańska to dużo silniejszy zespół, niż oglądaliśmy jesienią - w ostatniej ligowej kolejce pokonali Legię Warszawa, a w okresie przygotowawczym w sparingu pokonali naszą drużynę. O awans więc nie będzie łatwo.

W przypadku zwycięstwa w fazie 1⁄2 finału czeka nas mecz i rewanż. Planowane terminy spotkań to 30 marca i 20 kwietnia.

Po meczu z gdańszczanami Constract czeka długa przerwa. Dopiero 23 marca zagramy na wyjeździe z Lęborkiem. Najbliższy mecz domowy w lidze czeka nas 3 kwietnia. Długa przerwa spowodowana jest wyjazdem trenera Constractu (członka sztabu reprezentacji) oraz dwóch zawodników KS Constract - Kacpra Sendlewskiego oraz Szymona Licznerskiego - na turniej eliminacji do Mistrzostw Europy do lat 19!

