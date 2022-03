Chciała sprzedać ubrania, a straciła oszczędności

Mimo licznych apeli policjantów i akcji informacyjnych na portalach sprzedażowych wciąż wiele osób bez zastanowienia wchodzi w przesłane linki i podaje dane logowania do bankowości internetowych tracąc przez to oszczędności.

Nowomiejscy policjanci przyjęli kolejne zawiadomienie dotyczące internetowego oszustwa. 34-letnia mieszkanka naszego powiatu wystawiła na sprzedaż ubrania na jednym z popularnych portali sprzedażowych. Po chwili odezwała się niej osoba zainteresowana kupnem i poprosiła o podanie adresu e-mail. Pokrzywdzona go podała swój i po chwili otrzymała maila, którego szata graficzna była łudząco podobna do wyglądu strony portalu sprzedażowego, na którym wystawiła na sprzedaż swoje przedmioty. W wiadomości podana była instrukcja sprzedaży oraz opis, co należy zrobić by dokończyć transakcję i odebrać pieniądze za sprzedany przedmiot. Na końcu wiadomości widoczny był przycisk „Zaakceptuj”. Pokrzywdzona go kliknęła i została przekierowana na stronę, gdzie należało podać kody dostępu do rachunku bankowego. W ten oto sposób z jej konta zginęło blisko 6000 zł.



JAK UNIKNĄĆ OSZUSTWA?

• Czytaj SMS-y od Banków. Zwróć uwagę na to, co autoryzujesz.

• Poznaj zasady bezpieczeństwa swojego banku i stosuj się do nich gdy korzystasz z portali aukcyjnych

• Miej ograniczone zaufanie do potencjalnych kontrahentów.

• Rozliczaj się bezpośrednio przez dany portal. Unikaj bezpośrednich transakcji. Uważaj na próby nawiązania kontaktu poza portalem.

• Oszuści mogą podrobić stronę portalu aukcyjnego – tak samo jak i każdą inną stronę, również naszą. Dlatego zwracaj uwagę na adres widoczny w przeglądarce.

•Zwróć uwagę na poprawność językową strony, na której przekazujesz dane karty. Fałszywe strony często zawierają błędy, są napisane niegramatycznie.

CO ROBIĆ, GDY ZOSTANIESZ OSZUKANY?

• Koniecznie skontaktuj się ze swoim Bankiem przez infolinię.

• Możesz od ręki zastrzec swoją kartę w bankowości lub aplikacji swojego banku.

• Poinformuj Policję.

źródło: KPP Nowe Miasto

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl