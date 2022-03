WKU nie wzywa rezerwistów. To dezinformacja SMS

To dezinformacja SMS. WKU nie wzywa Polaków do służby.

Tematem SMS-ów, które otrzymują Polacy to rzekome wezwania do stawiennictwa w WKU. To są to informacje fałszywe, służące jedynie dezinformacji.

UWAGA NA FAŁSZYWE SMS-y dotyczące stawiennictwa w siedzibach Wojskowych Komend Uzupełnień i Wojewódzkich Sztabach Wojskowych. To fałszywe informacje! WojskoPolskie nie jest ich autorem.Wojsko Polskie nie prowadzi mobilizacji.

