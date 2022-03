Wypadek na krajowej 15. Kierowca niewiele widział przez zamarznięte szyby [ZDJĘCIA]

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło na drodze krajowej nr 15 w miejscowości Bratian.

Dziś wcześnie rano ok. godz. 6:00 na drodze krajowej nr 15 w Bratianie doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia. Policjanci ruchu drogowego pracujący na miejscu ustalili, że 22-letni kierujący volkswagenem passatem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej fiatem fiorino doprowadzając do zderzenia aut. Na szczęście zarówno kierujący pojazdami jak i pasażer fiata nie odnieśli poważniejszych obrażeń.



Na uwagę zasługuje fakt, iż sprawca zdarzenia miał zamarznięte szyby w aucie.

źródło: KPP Nowe Miasto

red.al

lubawa@gazetaolsztynska.pl