Orzeł trafił na rehabilitację do Napromka

Bielika zauważył leśniczy Jacek Słowik podczas wykonywania codziennych czynności służbowych. Jego zachowanie od razu zwróciło uwagę leśniczego, ponieważ drapieżnik nie uciekał, nie oddalił się nawet w momencie gdy obcy zbliżył się na niewielką odległość. Po krótkiej obserwacji leśniczy stwierdził, że bielik ma problemy z jednym skrzydłem i na pewno nie poleci.

Po konsultacjach postanowiono ptaka odłowić i przekazać do specjalistycznej jednostki, która mogłaby pomóc w powrocie do zdrowia. Bielik trafił do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Napromku, do zaprzyjaźnionego Nadleśnictwa Olsztynek. Podejrzewamy, że jego dolegliwości są skutkiem ostatnich wiatrów. Raczej mniej spotykane są walki lub konflikty z innymi przedstawicielami tego gatunku. Bieliki tolerują w rewirach łowieckich młode ptaki, prawdopodobnie przede wszystkim własne potomstwo z poprzednich lęgów. Są raczej mało agresywne w stosunku do osobników własnego gatunku do tego stopnia, że zimą przy padlinie widuje się grupy liczące kilkanaście ptaków. Oprócz padliny w naszej okolicy główną część diety stanowią ryby, a oprócz nich ptaki wodne.

źródło: Nadleśnictwo Iława

