W niektórych bankomatach zabrakło pieniędzy, a na stacjach paliw można było zatankować tylko gaz

Inwazja Rosji na Ukrainę bezpośrednio przyczyniła się do utworzenia ogromnych kolejek na stacjach benzynowych i przy bankomatach. Polacy masowo wypłacają gotówkę i tankują samochody, przez co tworzy się chwilowy deficyt środków.

— Wczoraj nie udało mi się zatankować samochodu, bo kolejka była bardzo długa — mówi pani Monika. — Pojechałam na drugą stację, tam kolejki nie było, ale paliwa też nie. Tylko gaz można było zatankować. Dziś rano pojechałam wybrać pieniądze z bankomatu ale okazało się, że nie ma w nim gotówki.

Punkty sprzedaży nie są po prostu gotowe na sprzedaże dużej ilości paliwa a bankomaty nie są w stanie wydawać tyle gotówki. Uspokajamy: nie ma powodów do paniki, nie zabraknie ani gotówki ani paliwa.

— Zbyt duża ilość wypłat spowodowała chwilowe utrudnienia w dostępie do gotówki. Nie ma potrzeby panikować, gotówki nie zabraknie — powiedziała nam jedna z pracownic banku.

Kolejki przed stacjami paliw zostały spowodowane fake newsem, który wczoraj pojawił się w mediach społecznościowych. Plotki głosiły, że z powodu inwazji Rosji na Ukrainę w Polsce może zabraknąć paliwa, a nawet jeśli będzie dostępne, to jego ceny mogą być dużo wyższe. Wielu Polaków ruszyło na stację zatankować swoje samochody, cześć z nich wlewała paliwo również do zapasowych zbiorników i kanistrów. Do sprawy odniósł się Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

— W związku ze wzrostem sprzedaży na naszych stacjach informujemy, że dostawy paliw są w pełni zabezpieczone i wszyscy nasi klienci będą obsłużeni. Dotyczy to rynku hurtowego i detalicznego. Apelujemy również o dokładne weryfikowanie źródeł informacji dotyczących dostępności paliw — napisał na Twitterze.

Komunikat Specjalny Narodowego Banku Polskiego

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na gotówkę, Narodowy Bank Polski informuje, że posiada wystarczające zapasy w pełni umożliwiające pokrycie zapotrzebowania klientów banków na pieniądz gotówkowy. Wszystkie zamówienia banków realizowane są bez limitów wartościowych, w pełnej strukturze nominałowej, na terenie całego kraju.

Narodowy Bank Polski pozostaje w ścisłej współpracy ze wszystkimi podmiotami obsługującymi rynek obrotu gotówkowego w Polsce. Z uwagi na zwiększoną skalę transakcji, w niektórych lokalizacjach, mogą występować opóźnienia w dostawie gotówki do bankomatów z centrów logistycznych banków komercyjnych i firm obsługujących gotówkę.



Oświadczenie PKN Orlen

red.al

lubawa@gazetaolsztynska.pl