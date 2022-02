Okradł hodowlę bydła

Kara do 10 lat pozbawienia wolności grozi 29 – latkowi. Mężczyzna okradł pomieszczenie gospodarcze przeznaczone do hodowli bydła. Następnie wszystko sprzedał na skupie złomu. Teraz ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem

Zalewscy policjanci zostali poinformowani o kradzieży z włamaniem. Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie o przestępstwie oraz przesłuchali świadków a także wykonali oględziny na miejscu zdarzenia. W trakcie czynności ustalili, że sprawcą włamania jest 29 – latek.

Mundurowi zatrzymali mężczyznę i osadzili w policyjnej celi. Jak się okazało mężczyzna włamał się do budynku gospodarczego po czym ukradł żerdzie boksowe, poidełka i konstrukcję stalową a następnie wszystko sprzedał na skupie złomu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawieniu zarzutu mieszkańcowi gminy Zalewo, do którego się przyznał.Straty pokrzywdzonego to prawie 130 000 zł. Policjanci złożyli również wniosek do prokuratury o zastosowanie środka zapobiegawczego wobec mieszkańca gminy Zalewo.

Kodeks karny za kradzież z włamaniem przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

