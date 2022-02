Mają po 15 i 16 lat. Jechali do szkoły samochodem

15 i 16 latek trafili do szpitala po wypadku samochodowym do którego doszło w Złotowie.

Za kierownicą forda siedział 16-latek, jego pasażerem był 15-latek. Jechali do szkoły. Do zdarzenia w Złotowie doszło kilkanaście minut przed 8:00.

16-latek nie dostosował prędkości do warunków na drodze, stracił panowanie nad samochodem i uderzył w drzewo. Zarówno on, jak i jego 15-letni pasażer trafili do szpitala w Olsztynie.

— Kierowca nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Okoliczności zdarzenia ustala policja — - mówi st. asp. Joanna Kwiatkowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

