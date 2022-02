Chorwacka przygoda uczniów z Zespołu Szkół w Lubawie

W dniach 10-17 stycznia 2022 roku grupa uczniów z Zespołu Szkół w Lubawie wraz z nauczycielami: Panią Kingą Zedlewską -Lontkowską oraz Panem Zbigniewiem Elminowskim uczestniczyła w wyjeździe do Chorwacji w ramach projektu Erasmus+ pod nazwą „Stone and Wood – two materials of traditional habitat, two materials of artistic expression”.