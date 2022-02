Przed nami kolejne wichury, zbliżają się groźne niże

Mnóstwo powalonych drzewa, zniszczonych budynków. Tysiące odbiorców bez prądu. W większości Warmii i Mazur nie mówi się już o wyłączeniu awaryjnym, a o awarii masowej.

Są miejsca, gdzie dostaw energii, po ponad dobie, nie udało się przywrócić. Strażacy mieli pełne ręce roboty i niestety to nie koniec.

Synoptycy prognozują, że wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h, przejściowo do 90 km/h, nad morzem nawet do 100 km/h. Zbliża się Antonia i Bibi to kolejne dwa groźne niże, które przyniosą w nadchodzącym tygodniu deszczową pogodę oraz silny i porywisty wiatr. Jak informuje IMGW, już najbliższej nocy wiatr osiągnie prędkość do 90 km/h.

Oprócz wiatru niż Antonia przyniesie nam także opady deszczu, sumy opadów lokalnie mogą sięgać 10 — 15 mm. Możliwe będą także burze z opadem małego gradu lub krupy śnieżnej.

Dla naszego regionu, wydano alert RCB: W nocy i jutro (20/21.02) porywisty wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Nie zatrzymuj sie pod drzewami. Zostań w domu, jeśli możesz.

Także IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego-zachodu.

Ostrzeżenie ważne od: 2022-02-21 06:00 do: 2022-02-21 18:00.

