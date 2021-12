18-latek seata miał prawo jazdy zaledwie 7 miesięcy. 34-latek jechał za szybko. Policja podsumowuje weekend

Każdego dnia policjanci na terenie powiatu iławskiego pracując na miejscu zdarzeń drogowych czy też zatrzymują nieodpowiedzialnych kierujących. Prędkość, alkohol a przede wszystkim niestosowanie się do podstawowych zasad ruchu drogowego to główne przyczyny wypadków drogowych. Tak też stało się podczas minionego weekendu.

Do pierwszego zdarzenia doszło w piątek (10.12.2021 r.) kilka minut po godzinie 9:00 w gminie Iława. W trackie czynności policjanci ustalili, że kierująca oplem na łuku drogi nie dostosowała prędkości do warunków ruchu w wyniku czego straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w drzewo. 28 – latce na szczęście nic poważnego się nie stało a za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem.

Natomiast w sobotę w Lubawie policjanci zatrzymali 41 – latka. Mężczyzna kierował vw mając ponad promil alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy 41 – latkowi.

Tymczasem kilka minut po godzinie 19:00 na terenie gminie Zalewo doszło do wypadku drogowego. Według wstępnych ustaleń policji 34 – latek kierujący fordem na prostym odcinku drogi nie dostosował prędkości do panujących warunków ruchu w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem uderzył w dwa przydrożne drzewa a następnie wjechał do rowu. Mężczyzna w wyniku poniesionych obrażeń zmarł. Z 34 – latkiem podróżowała jeszcze jego żona i trójka dzieci, którzy zostali przetransportowani do szpitala. Na miejscu wypadku pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci wspólnie z technikiem kryminalistyki. Droga była przez kilka godzin zablokowana. Teraz funkcjonariusze wyjaśniają dokładne okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia.

Do kolejnego zdarzenia drogowego doszło w niedzielę kilka minut po godzinie 1:00. Jak ustalili policjanci 18 – latek kierujący seatem na prostym odcinku drogi nie dostosował prędkości do warunków ruchu w wyniku czego zjechał na prawe pobocze i uderzył w drzewo. Kierujący oraz pasażerka zostali przetransportowani do szpitala. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 18 – latkowi, które miał zaledwie 7 miesięcy.

Tymczasem w Rodzonym podczas pomiaru prędkości policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego peugeotem. Mężczyzna w terenie zabudowanym jechał z prędkością 107 km/h. Mundurowi zatrzymali prawo jazdy 24– latkowi jego konto powiększyło się o punkty karne.

Przypominamy!

Okres jesienno-zimowy to czas kiedy często zmieniają się warunki atmosferyczne, nawierzchnia jest śliska przez co zmniejszona jest przyczepności kół pojazdu podczas jazdy. W połączeniu z prędkością nie dostosowaną na warunków panujących na drodze może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

źródło: KPP Iława

