Pamiętaj o maseczce! Nie narażaj siebie i swoich bliskich na święta w izolacji!

Przedświąteczna gorączka powoli zaczyna dopadać coraz więcej osób. Ważne jest to, by w tym czasie nie zapomnieć, że wciąż zmagamy się z pandemią i wciąż obowiązują nas obostrzenia sanitarne. Dlatego jeżeli nie chcecie świąt spędzić na kwarantannie, a podczas świątecznych zakupów wydać więcej niż zaplanowaliście, to pamiętajcie o tym, by wchodząc do sklepu założyć maseczkę zasłaniającą usta i nos. Wewnątrz możecie spotkać policjantów, którzy to sprawdzą. Stosowanie się do obowiązujących nakazów zmniejsza ryzyko zakażenia koronawirusem i chroni przed ukaraniem mandatem.