Pamiętali o "Czarnym Czwartku"

We wtorek, 7. grudnia, wójt gminy Tomasz Ewertowski wspólnie z przewodniczącym Rady Janem Laskowskim złożyli hołd pomordowanym przez hitlerowców mieszkańców ziemi lubawskiej.

W upamiętnieniu wzięli udział także: uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sampławie, dyrektor placówki Hanna Ewertowska, nauczyciele oraz przedstawiciele rodziców. Nie zabrakło także pocztu sztandarowego – Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku. Modlitwę poprowadził ksiądz Jerzy Hirsz.

Dnia 7 grudnia 1939 roku hitlerowcy przeprowadzili publiczne egzekucje Polaków - okolicznych mieszkańców, w Lubawie i Nowym Mieście Lubawskim.

Ciała zamordowanych prawdopodobnie zostały zawiezione do lasu Borek koło Lubawy, gdzie zakopano je we wspólnej mogile. Niemcy ukryli faktyczną przyczynę śmierci, podając, że rozstrzelani zmarli na skutek nagłego ataku serca.

Zginęło wówczas 25 osób, stąd ten dzień nazywamy „czarnym czwartkiem”. Wspomnieniem tego tragicznego wydarzenia i hołdem dla ofiar była modlitwa oraz złożenie okolicznościowych wiązanek kwiatów i zniczy przed pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie w lesie Borek koło Lubawy.

