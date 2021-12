19-latka zatrzymała się w polu, na drogach trudne warunki

Wczoraj po godzinie 7:00 policjanci zostali poinformowani o zdarzeniu drogowym w gminie Lubawa. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce. Okazało się, że 19 – latka kierująca peugeotem nie dostosowała prędkości do panujących warunków na drodze w wyniku czego wpadła w poślizg i uderzyła w przydrożne drzewo zjeżdżając z drogi w pole. Kobiecie na szczęście nic poważnego się nie stało.

Natomiast w Lubawie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego hyundaiem. Mężczyzn nie zastosował się do znaku B36 „Zakaz zatrzymywania się”. Po legitymowaniu i sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że to nie jedyne przewinienie 50 – latka. Mieszkaniec powiatu działdowskiego jest poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu dla Sądu Rejonowego w Warszawie. Policjanci sporządzili dokumentację a za popełnione wykroczenie ukarali mężczyznę mandatem.

Tymczasem w Rodzonym podczas pomiaru prędkości policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującą bmw. Kobieta w terenie zabudowanym jechał z prędkością 101 km/h. Mundurowi zatrzymali prawo jazdy 43 – latce a jej konto powiększyło się o punkty karne.

Przypominamy!

Okres jesienno-zimowy to czas kiedy często zmieniają się warunki atmosferyczne, nawierzchnia jest śliska przez co zmniejszona jest przyczepności kół pojazdu podczas jazdy. W połączeniu z prędkością nie dostosowaną na warunków panujących na drodze może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

źródło: KPP Iława

